За два місяці експортовано 4 млн тонн зерна - Мінагрополітики
Про це повідомляє Мінагрополітики у середу, 31 серпня.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року темпи експорту у 2,17 рази є нижчими (8,6 млн тонн).
За два місяці Україна поставила на зовнішні ринки 1,14 млн тонн пшениці (учетверо менше порівняно з аналогічною датою 2021/2022 МР), 310 тис. тонн ячменю (у 8,9 разів менше), 0,5 тис. тонн жита (у 25 разів менше) та 11,9 тис. тонн борошна (удвічі менше). А от темпи експорту кукурудзи торішні обсяги перевищили вдвічі – 2,49 млн тонн.
Зазначимо, близько 1,5 млн тонн зерна вдалося експортувати за останній місяць після розблокування українських портів. Всього за місяць було дозволено рух 134 суден – 73 таких, що прибувають в українські порти, і 62 – що виходять із них.
Нагадаємо, у 2021/2022 МР Україна експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, це на 8,4% вище за показники попереднього МР (44,72 млн тонн).
Раніше повідомлялось, що морський торговельний порт "Южний", розташований на сході Одеської області, відновив обробку вантажів.
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