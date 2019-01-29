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За минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав
28 січня російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню.
За минулу добу бойовики п Фото: uapress.info

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях наших захисників велися: з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Широкине; з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Кримське; з гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Травневе; з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новотошківське", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 28 січня, двох окупантів було знищено та один отримав поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

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29 01 2019 08:25
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