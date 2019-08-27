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За минулу добу окупанти 12 разів порушили режим тиші

Один український військовослужбовець отримав поранення
За минулу добу бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі, в результаті чого один український військовий отримав поранення.
За минулу добу окупанти 12 разів порушили режим тиші Фото: rudana.com.ua

"Супротивник обстрілював позиції Об'єднаних сил з забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомляє штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Чотири рази біля Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, двічі поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, неподалік Павлополя - з кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів. Двічі біля Новолуганського - з забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, різних гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу Майського - з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, біля Шумів - з ручного протитанкового гранатомета, неподалік Луганського - з автоматичного гранатомета.

Крім того, з початку поточної доби збройні формування РФ і її найманці один раз порушили режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог обстрілював наші позиції недалеко від Талаківки зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі відбулося 13 обстрілів.

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