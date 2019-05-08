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Українця посадили на три роки за наругу над прапором

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, якого розшукували за наругу над прапором України
Чоловіка відправили до в’язниці на 3 роки і 1 місяць.
Українця посадили на три роки за наругу над прапором Фото: Нацполіція

Відзначається, що у вересні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зірвав державний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку, та кинув на землю, повідомляє прес-служба Нацполіції, йдеться в "УП".

Однак зловмисник став переховуватися від судових органів. Правоохоронцям вдалося затримати його 3 серпня.

Апеляційний суд Дніпропетровської області присудив 38-річному раніше судимому чоловіку 3 роки і 1 місяць в’язниці. Зокрема, його визнали винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 338 ККУ (наруга над держсимволами).

Наразі чоловіка направили до місць позбавлення волі для відбування покарання.

Нагадаємо, українці, яка через платформу онлайн-оголошень OLX продавала прапори колишніх республік СРСР, загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на цей же термін із конфіскацією майна.

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