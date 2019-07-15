Українка може отримати до п'яти років в'язниці за продаж комуністичної символіки на OLX
Справу, що зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, розглядає Деснянський райсуд Чернігова, повідомляє "Громадське".
За версією слідства, жінка розмістила на OLX інформацію про продаж прапорів колишніх республік СРСР, потім 1 червня 2018 року, біля входу до будівлі гіпер-маркету "ВЕНА" в Чернігові, продала прапор Таджицької Радянської Соціалістичної Республіки і прапор Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму у вигляді поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки.
У серпні 2018 року жінка продала прапор Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки.
За версією слідства, таким чином вона порушила норми ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".
Минулого року поліцейські відкрили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 436-1 ККУ.
Повідомляється, що у підозрюваної пройшов обшук. Поліцейські намагаються встановити, чи дійсно жінка розміщувала оголошення про продаж символіки онлайн.
Нагадаємо, що шостий апеляційний адміністративний суд підтримав ЦВК у відмові реєструвати кандидатів в народні депутати на позачергові вибори Верховної Ради від Комуністичної партії.
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