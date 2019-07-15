Українка може отримати до п'яти років в'язниці за продаж комуністичної символіки на OLX

За версією слідства, жінка розмістила на OLX інформацію про продаж прапорів колишніх республік СРСР

Українці, яка через платформу онлайн-оголошень OLX продавала прапори колишніх республік СРСР, загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на цей же термін із конфіскацією майна.

Справу, що зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, розглядає Деснянський райсуд Чернігова, повідомляє "Громадське".

За версією слідства, жінка розмістила на OLX інформацію про продаж прапорів колишніх республік СРСР, потім 1 червня 2018 року, біля входу до будівлі гіпер-маркету "ВЕНА" в Чернігові, продала прапор Таджицької Радянської Соціалістичної Республіки і прапор Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму у вигляді поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки.

У серпні 2018 року жінка продала прапор Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки.

За версією слідства, таким чином вона порушила норми ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Минулого року поліцейські відкрили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 436-1 ККУ.

Повідомляється, що у підозрюваної пройшов обшук. Поліцейські намагаються встановити, чи дійсно жінка розміщувала оголошення про продаж символіки онлайн.

Нагадаємо, що шостий апеляційний адміністративний суд підтримав ЦВК у відмові реєструвати кандидатів в народні депутати на позачергові вибори Верховної Ради від Комуністичної партії.