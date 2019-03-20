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За останні 10 років українці стали менш щасливими, - звіт ООН

Тепер поряд - Чад і Ефіопія
За останні 10 років українці стали почуватися менш щасливими.
За останні 10 років українці стали менш щасливими, - звіт ООН Фото: Українська Правда

Показники, які впливають на щасливе життя, в Україні стрімко впали, йдеться у звіті World Happiness Report 2019 від ООН.

Найбільш значне зниження рівня щастя спостерігається в Венесуелі, Сирії, Індії, Ботсвані, Ємені. Україна перебуває на 13 позиції серед таких країн, поряд стоять Іспанія та Іран.

У загальному рейтингу щастя в 2019 році Україна займає 133 місце зі 156. Поряд розташовані Чад та Ефіопія.

Найщасливішими в світі залишаються Скандинавські країни - Фінлянлія, Данія та Норвегія.

Найменш щасливі в світі - Південний Судан, Центрально-Африканська Республіка та Афганістан.

При проведенні дослідження враховували ВВП на душу населення, очікувану тривалість здорового життя, а також опитування жителів різних країн про рівень їхньої соціальної підтримки, свободи ухвалення рішень, щедрості і сприйняття корупції.

Також, Іспанія зайняла перше місце в рейтингу країн за рівнем здоров’я населення, Україна посіла 93-є місце.

 
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20 03 2019 10:48
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