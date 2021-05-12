За останні 11 років вчасно закон про бюджет приймався лише один раз

З 2011 до 2022 року закон про бюджет на наступний рік зазвичай приймався із запізненням, так лише бюджет на 2020 повністю був ухвалений згідно бюджетного кодексу.

Фото: lb.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію