НОВИНИЗ 2011 до 2022 року закон про бюджет на наступний рік зазвичай приймався із запізненням, так лише бюджет на 2020 повністю був ухвалений згідно бюджетного кодексу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За останні 11 років вчасно закон про бюджет приймався лише один раз
Фото: lb.ua
Про це йдеться у повідомленні KSE.
В таблиці зображено своєчасність прийняття бюджету за останніх 11 років, де: зелений колір - голосування за бюджет в терміни визначені Бюджетним кодексом. А червоний колір - голосування за бюджет пізніше за терміни визначені Бюджетним кодексом.
Так спроби вкластись хоча б в одне з читань по строкам вдались у бюджетах на 2012, 2017 та 2019.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 12 2021 15:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Меркель офіційно попрощалась із посадою
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам