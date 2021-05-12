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За останні 11 років вчасно закон про бюджет приймався лише один раз

З 2011 до 2022 року закон про бюджет на наступний рік зазвичай приймався із запізненням, так лише бюджет на 2020 повністю був ухвалений згідно бюджетного кодексу.
За останні 11 років вчасно закон про бюджет приймався лише один раз Фото: lb.ua
Про це йдеться у повідомленні KSE.
 
 
В таблиці зображено своєчасність прийняття бюджету за останніх 11 років, де: зелений колір - голосування за бюджет в терміни визначені Бюджетним кодексом. А червоний колір - голосування за бюджет пізніше за терміни визначені Бюджетним кодексом.
 
Так спроби вкластись хоча б в одне з читань по строкам вдались у бюджетах на 2012, 2017 та 2019.
 
 
 
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05 12 2021 15:48
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