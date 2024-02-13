За півроку українські дрони вразили більше 14 тисяч російських цілей

Про це сьогодні розказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Українські ударні безпілотні літальні апарати вразили понад 14 тисяч ворожих цілей за минулі пів року, пише Укрінформ.

"Держава здійснила справжню революцію в регулюванні створення безпілотників. Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво в 100 разів. Прибрано бюрократію, є реальна конкуренція близько 200 приватних компаній у сфері БПЛА. 40 млрд грн передбачено в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів. І це ще не межа", - заявив Шмигаль.

Він додав, що новітні розробки вже змінюють хід війни. Так, морські дрони паралізували ворожий флот на Чорному морі та гарантували безпеку водного логістичного коридору.

"Ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ і укріплення", - сказав Шмигаль.

Прем’єр вважає, що створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ дасть змогу максимально використовувати потенціал дронів.

Днями ми писали, що безпілотники атакували два російські НПЗ.