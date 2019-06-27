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"За погану поведінку": На Луганщині батьки прив'язали 6-річного хлопчика металевим ланцюгом

Дитину виявили в рамках проведення профілактичних заходів з перевірки осіб, схильних до домашнього насильства
Поліцейські Луганської області спільно з представниками служби по справам дітей виявили 6-річну дитину, яку батьки прив'язали металевим ланцюгом через "погану поведінку".
"За погану поведінку": На Луганщині батьки прив Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Сьогодні в ході проведення операції "Безпечне літо" та здійснення профілактичних заходів з перевірки осіб, схильних до домашнього насилля поліцейськими Луганщини спільно з представниками служби по справам дітей було здійснено перевірку за адресою мешкання жіночки, 1992 р.н., та її чоловіка, 1982 р.н., працює механізатором. Виявили, що малолітня дитина, 2013 р.н., була прив’язана металевим ланцюгом за пояс до вхідних дверей та перебував в коридорі будинку. Зі слів батьків, хлопчика прив’язали "за погану поведінку", - повідомив перший заступник голови Національної поліції України.

Нагадаємо, що виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в українські дитбудинки не будуть приймати дітей.

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27 06 2019 17:33
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