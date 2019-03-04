За рік доходи українців зросли на 21%
Протягом минулого року сукупні доходи населення Україні становили 3,2 трлн грн, що на 21,4% більше, ніж у 2017 році, свідчать попередні дані Державної служби статистики України.
У тому числі українці отримали 1,5 трлн грн заробітної плати (на 26,2% більше, ніж за 2017 рік), 565,2 млрд грн прибутків та змішаних доходів (на 18,3% більше), 82,6 млрд грн доходів від власності (на 5% більше), близько 1,05 трлн грн соціальної допомоги та інших поточних трансфертів (на 18% більше).
На придбання товарів та послуг у минулому році українці витратили 2,87 трлн грн (на 21,6% більше, ніж у 2017 році), на сплату поточних податків та трансфертів – 302,4 млрд грн (на 26,1% більше).
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Додамо, що за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.
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