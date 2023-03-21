За рік в Туреччині кількість компаній, які відкрили росіяни, зросла на 670%

Минулого року росіяни відкрили в Туреччині більше 1300 фірм.

А це на 670% більше, ніж в 2021 році.

Про це пише Bloomberg.

"Сплеск нових компаній з російськими партнерами підкреслює зростаючу привабливість Туреччини як місця призначення для російських грошей після війни в Україні. Фірми з іранськими партнерами посіли друге місце", - йдеться в матеріалі.

Ця тенденція також відображає турецький ринок житла, де росіяни становили майже чверть усіх іноземних покупців нерухомості минулого року.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган утримався від участі в західних санкціях проти росії через її вторгнення в Україну, що зробило Туреччину привабливим місцем для інвесторів, які шукають притулку від санкцій, в тому числі для олігархів, які намагаються уникнути потенційних арештів активів", - пише Bloomberg.

І додає, що США і ЄС критикують зростаючі зв'язки між росією і Туреччиною. Там заявляють, що збільшення експорту до росії з Туреччини дозволяє москві обходити санкції.