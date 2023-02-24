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За роки війни ми стали міцнішими за бетон і сталь – Залужний

24 лютого 2023, 08:55
За роки війни ми стали міцнішими за бетон і сталь – Залужний
Фото: Google
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував усім українцям за стійкість, підтримку і віру.

Дев'ять років війни зробили народ України міцнішим за бетон і сталь. Основа нашої стійкості – героїзм звичайних українців.

Про це в річницю повномасштабного російського вторгнення 24 лютого заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю", - зазначив Залужний.

За його словами, "це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти".

За девʼять років війни, наголосив головнокомандувач, "ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі. Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!", - резюмував український генерал.

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