За тиждень до рішення Саміту миру приєдналися 6 країн – Зеленський

Саміт миру, який відбувся минулими вихідними, продемонстрував, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо.

Про це Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", - йдеться в дописі.

Він додав, що за цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість країн.

За словами українського лідера, перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо.

"Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності. Дякую всім, хто допомагає", - написав він.

Нагадаємо, що 15 червня в Швейцарії стартував Саміт миру.