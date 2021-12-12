CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа тиждень (3-10 грудня) середня ціна країни бензинів А-92 і А-95 знизилася в середньому на 18,5 копійок, також подешевшало дизельне паливо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За тиждень паливо подешевшало
Фото: EPA/UPG
Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, передає enkorr.
Так, бензин А-92 подешевшав на 18 коп./л та ціна склала 29,50 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 19 коп./л – до 30,26 грн/л, а дизельне паливо – на 17 коп. ./л, до 29,52 грн/л.
Нагадуємо:
Міністерство економіки України 2 грудня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 25,88 грн/л та дизпалива – 23,27 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС.
Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на стандартний бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,88 грн/літр, на стандартне дизпаливо – 30,27 грн/л.
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12 12 2021 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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