За версією кремля, Асад "наказав" передати владу і виїхав з Сирії

Він провів переговори з повстанцями і ухвалив рішення покинути посаду президента.

Сирійський диктатор Башар Асад погодився передати владу "мирним шляхом" і після перемовин покинув Сирію.

Про це йдеться в заяві російського Міністерства закордонних справ.

В кремлі назвали крах режиму Асада "драматичними подіями" і заявили, що стежить за ситуацією з "крайньою стурбованістю".

москва стверджує, що Асад провів переговори з повстанцями і ухвалив рішення покинути посаду президента, але росія, мовляв, участі в них не брала.

росія запевняє, що Асад виїхав з Сирії, "давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом".

В МЗС рф стверджують, що перебувають у контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції. Тим часом загрози безпеці російським військовим базам на території Сирії нібито немає, але вони перебувають "у режимі підвищеної бойової готовності".

Раніше Трамп зробив заяву щодо подій в Сирії.