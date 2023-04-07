За витоком військових документів США, ймовірно, стоїть росія – Reuters

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат.

До витоку кількох секретних військових документів США можливо причетна росія або проросійські елементи.

Про це повідомляє Reuters.

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат. Однак вони посадовці заявляють, що така думка є неофіційною.

При цьому у Пентагоні відмовились від коментування ситуації й автентичності документів, які поширюються у соцмережах. Однак подібний витік документів автоматично ініціює розслідування.

Окрім цього кремль та посольство росії у Вашингтоні не прокоментували цієї ситуації.

Раніше повідомлялось, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.