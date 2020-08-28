Заборона на перетин українського кордону для іноземців почала діяти
Яких іноземців пускатимуть до України?
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також уточнив, що на позачерговому засіданні уряд врахував деякі зауваження громадян щодо того, хто з іноземців зможе в'їжджати в Україну, повідомляє "Громадське". З повним переліком критеріїв можна ознайомитись тут:
Фото: Кабінет Міністрів України
Всі за?
Рішення уряду про заборону розкритикували у Держтуризмі. Там вважають, що цілковита заборона для іноземців на в’їзд до України може негативно вплинути на туристичну галузь, яка вже постраждала від наслідків пандемії COVID-19 та лише зараз почала відновлюватись.
Також з критикою виступили українські правозахисні організації. Правозахисники наголошують, що такі обмеження можуть значно вдарити по громадянах сусідньої Білорусі, у якій тривають протести та відбуваються масові затримання мирних протестувальників.
Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання уряду наголосив, що громадяни Білорусі, де зараз відбуваються акції протесту, зможуть в’їхати до України після закриття кордонів.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин щонайменше до 31 жовтня
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