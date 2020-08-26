Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 жовтня: що змінюється
Про це на засіданні уряду 26 серпня заявив Денис Шмигаль.
Що змінюється?
Із 3 серпня в Україні набув чинності поділ країни на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу: на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону. Проте з 1 вересня посилюють обмеження у «зеленій» зоні, тобто там, де найкраща ситуація.
Кабмін забороняє у "зелених" зонах проведення дискотек, роботу нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, повідомляє "Громадське". Уряд вважає, що такі заклади не дотримуються карантинних умов та сприяють поширенню вірусу серед молоді.
Також забороняється проведення концертів. Але виняток роблять для тих закладів культури, для яких проведення концертів упродовж останнього року є основним видом діяльності.
Які обмеження діють наразі дивіться на фото:
Фото: МОЗ
Поділ на зони оновлюють кожного четверга, а набуває чинності він у понеділок.
Також уряд надає органам місцевого самоврядування доступ до додатка "Дій вдома" для контролю людей, які мають бути на самоізоляції та/або порушили правила карантину.
Уряд заборонив в'їзд іноземців до України майже до 28 вересня через зростання кількості захворювання.
Нагадаємо, що станом на 9:00 26 серпня в Україні зафіксовано 1670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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