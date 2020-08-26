Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 жовтня: що змінюється

Україну продовжать ділити на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу, але дещо посилять обмеження.

Про це на засіданні уряду 26 серпня заявив Денис Шмигаль.

Що змінюється?

Із 3 серпня в Україні набув чинності поділ країни на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу: на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону. Проте з 1 вересня посилюють обмеження у «зеленій» зоні, тобто там, де найкраща ситуація.

Кабмін забороняє у "зелених" зонах проведення дискотек, роботу нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, повідомляє "Громадське". Уряд вважає, що такі заклади не дотримуються карантинних умов та сприяють поширенню вірусу серед молоді.

Також забороняється проведення концертів. Але виняток роблять для тих закладів культури, для яких проведення концертів упродовж останнього року є основним видом діяльності.

Які обмеження діють наразі дивіться на фото:

Фото: МОЗ