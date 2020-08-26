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В Україні зафіксовано 1670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 584 пацієнти
26 серпня (станом на 9:00) в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2354 летальні, 53 454 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 1670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3677 випадків;

Волинська область - 5221 випадок;

Дніпропетровська область - 2055 випадків; 

Донецька область - 1256 випадків;

Житомирська область - 2959 випадків;

Закарпатська область - 7143 випадки;

Запорізька область - 1439 випадків;

Івано-Франківська область - 8321 випадок;

Кіровоградська область - 771 випадок;

м. Київ - 12 248 випадків;

Київська область - 5211 випадків;

Львівська область - 13 560 випадків; 

Луганська область - 247 випадків;

Миколаївська область - 1023 випадки;

Одеська область - 6352 випадки;

Полтавська область - 684 випадки;

Рівненська область - 8737 випадків;

Сумська область - 1269 випадків;

Тернопільська область - 5104 випадки;

Харківська область - 7984 випадки;

Херсонська область - 346 випадків;

Хмельницька область - 2062 випадки;

Чернівецька область - 9541 випадок;

Черкаська область - 1305 випадків;

Чернігівська область - 1570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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26 08 2020 09:31
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