В Україні зафіксовано 1670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3677 випадків;
Волинська область - 5221 випадок;
Дніпропетровська область - 2055 випадків;
Донецька область - 1256 випадків;
Житомирська область - 2959 випадків;
Закарпатська область - 7143 випадки;
Запорізька область - 1439 випадків;
Івано-Франківська область - 8321 випадок;
Кіровоградська область - 771 випадок;
м. Київ - 12 248 випадків;
Київська область - 5211 випадків;
Львівська область - 13 560 випадків;
Луганська область - 247 випадків;
Миколаївська область - 1023 випадки;
Одеська область - 6352 випадки;
Полтавська область - 684 випадки;
Рівненська область - 8737 випадків;
Сумська область - 1269 випадків;
Тернопільська область - 5104 випадки;
Харківська область - 7984 випадки;
Херсонська область - 346 випадків;
Хмельницька область - 2062 випадки;
Чернівецька область - 9541 випадок;
Черкаська область - 1305 випадків;
Чернігівська область - 1570 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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