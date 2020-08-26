В Україні зафіксовано 1670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 584 пацієнти

26 серпня (станом на 9:00) в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2354 летальні, 53 454 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3677 випадків; Волинська область - 5221 випадок; Дніпропетровська область - 2055 випадків; Донецька область - 1256 випадків; Житомирська область - 2959 випадків; Закарпатська область - 7143 випадки; Запорізька область - 1439 випадків; Івано-Франківська область - 8321 випадок; Кіровоградська область - 771 випадок; м. Київ - 12 248 випадків; Київська область - 5211 випадків; Львівська область - 13 560 випадків; Луганська область - 247 випадків; Миколаївська область - 1023 випадки; Одеська область - 6352 випадки; Полтавська область - 684 випадки; Рівненська область - 8737 випадків; Сумська область - 1269 випадків; Тернопільська область - 5104 випадки; Харківська область - 7984 випадки; Херсонська область - 346 випадків; Хмельницька область - 2062 випадки; Чернівецька область - 9541 випадок; Черкаська область - 1305 випадків; Чернігівська область - 1570 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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