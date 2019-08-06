Заборонена артилерія та міномети: окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ

Від початку доби, 8 червня, російські окупаційні війська шість разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, у тому числі і із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Один український військовослужбовець зазнав бойових травм.

"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння танку, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: в районі села Водяне з напрямку населеного пункту Веселе – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння танка; Лебединське з напрямку населеного пункту Саханка – зі 122-мм артилерії; поблизу Широкиного зі сторони Саханки – з крупнокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Красногорівка з напрямку н.п. Старомихайлівка - з крупнокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські військові формування здійснили два обстріли: поблизу села Травневе з напрямку шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Травневе з напрямку населеного пункту Байрак – зі 120-мм мінометів, автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойових травм", - наголосили у штабі.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь, втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил Олександр Сірський нагородив двох учасників бойових дій на Донбасі.