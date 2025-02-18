Задушити Україну економічно: що стоїть за вимогами Трампа – The Telegraph

Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу президента України Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США.

Вимога Дональда Трампа про "відступні" у розмірі 500 млрд доларів від України виходить далеко за межі контролю США над критично важливими для країни корисними копалинами. Вона охоплює все - від портів та інфраструктури до нафти і газу та більшої ресурсної бази країни.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу президента України Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін. Він передбачає тягар репарацій, які неможливо виконати. Документ викликав переляк і паніку в Києві", – йдеться у матеріалі.

Видання The Telegraph отримало проект попереднього договору з грифом "Привілейований і конфіденційний", датований 7 лютого 2025 року. У ньому йдеться про те, що США та Україна повинні сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоду від відновлення України".

Угода охоплює "економічну цінність, пов'язану з ресурсами України", включаючи "мінеральні ресурси, нафтові та газові ресурси, порти, іншу інфраструктуру (за погодженням)", залишаючи незрозумілим, що ще може бути охоплено.

США отримуватимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.

"Цей пункт означає спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", - заявило джерело, близьке до переговорів.

Угода передбачає, що "за всіма майбутніми ліцензіями США матимуть право першочергової відмови на купівлю експортних корисних копалин". Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України.

Президент Зеленський сам запропонував ідею надати США пряму частку в українських рідкоземельних елементах і критично важливих мінералах під час візиту до Трамп-тауера у вересні, сподіваючись згладити шлях для продовження поставок зброї.

Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що Україна "по суті погодилася" передати 500 мільярдів доларів.

"Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкісних земель, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей", – сказав він.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем припустив, що вимога Трампа є хитрим прийомом, спрямованим на посилення підтримки української справи з боку населення, що зменшується. "Якщо ми підпишемо цю угоду про видобуток корисних копалин, путіну кінець, тому що Трамп буде захищати угоду", – заявив він.

На Мюнхенській конференції українським чиновникам довелося ходити навшпиньки по цьому мінному полю, висловлюючи надію на укладення угоди, водночас стверджуючи, що нинішній текст порушує українське законодавство і потребує доопрацювання.

"Мій стиль укладання угод досить простий і зрозумілий. Я цілюся дуже високо, а потім просто продовжую наполягати, наполягати і наполягати, щоб отримати те, що мені потрібно", – пише Трамп у своїй книзі "Мистецтво укладання угод".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що на Мюнхенській безпековій конференції не підписали українсько-американську угоду про корисні копалини, тому що в документі не були прописані гарантії безпекидля нашої держави. Він також запевнив, що Україна не віддає свої стратегічні ресурси іншим країнам, адже мова йде про співпрацю для видобутку і переробки сировини.