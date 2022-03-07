ЗАЕС продовжує працювати в енергосистемі України

Запорізька атомна електростанція на 8:00 3 липня продовжує працювати в енергосистемі України.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"Станом на 08:00 3 липня 2022 року Запорізька АЕС працює з дотриманням норм ядерної, радіаційної та екологічної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Поточної потужності енергоблоків станції достатньо для повноцінної життєдіяльності населення, роботи промислових об’єктів та потреб оборони. Радіаційний фон відповідає природному радіаційному фону в місці розташування ЗАЕС.