ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗапорізька атомна електростанція на 8:00 3 липня продовжує працювати в енергосистемі України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗАЕС продовжує працювати в енергосистемі України
Радіаційний фон відповідає природному радіаційному фону в місці розташування ЗАЕС
Фото: wikipedia.org
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.
"Станом на 08:00 3 липня 2022 року Запорізька АЕС працює з дотриманням норм ядерної, радіаційної та екологічної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Поточної потужності енергоблоків станції достатньо для повноцінної життєдіяльності населення, роботи промислових об’єктів та потреб оборони. Радіаційний фон відповідає природному радіаційному фону в місці розташування ЗАЕС.
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03 07 2022 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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