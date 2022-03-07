Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

ЗАЕС продовжує працювати в енергосистемі України

Радіаційний фон відповідає природному радіаційному фону в місці розташування ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція на 8:00 3 липня продовжує працювати в енергосистемі України.
ЗАЕС продовжує працювати в енергосистемі України Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"Станом на 08:00 3 липня 2022 року Запорізька АЕС працює з дотриманням норм ядерної, радіаційної та екологічної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Поточної потужності енергоблоків станції достатньо для повноцінної життєдіяльності населення, роботи промислових об’єктів та потреб оборони. Радіаційний фон відповідає природному радіаційному фону в місці розташування ЗАЕС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2022 14:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.