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ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів, - МАГАТЕ

Сьогодні, 3 вересня 2022 року, Запорізька атомна електростанція (МАГАТЕ) в черговий раз втратила зв'язок з останньою працюючою зовнішньою лінією електропередач.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

У той же час станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.

Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.

"Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", - зазначили в міжнародному агентстві.

Нагадаємо, керівник Міжнародного агентства з питань ядерної енергії Маріо Гроссі заявив, що місія організації на територію Запорізької атомної електростанції триватиме щонайменше кілька днів та за можливості може бути продовжена.

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03 09 2022 20:01
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