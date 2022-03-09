ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів, - МАГАТЕ
Про це повідомляє МАГАТЕ.
У той же час станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.
Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.
"Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", - зазначили в міжнародному агентстві.
Нагадаємо, керівник Міжнародного агентства з питань ядерної енергії Маріо Гроссі заявив, що місія організації на територію Запорізької атомної електростанції триватиме щонайменше кілька днів та за можливості може бути продовжена.
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