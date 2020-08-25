ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГрупа астрономів встановила, що радіохвилі FRB 121102, які чутні у космосі, повторюються кожні 157 днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Загадкові радіохвилі з космосу циклічно повторюються - астрономи
Наразі вчені не можуть зрозуміти ані джерело цих радіохвиль, ані їхню чітку частоту повторюваності
Фото: ifa.hawaii.edu
За даними астрономів, радіохвилі подаються у космосі 90 діб, а впродовж наступних 67 днів FRB 121102 не чутно взагалі, повідомляє "Укрінформ". Через 157 днів цикл подачі радіохвиль повторюється.
Наразі вчені не можуть зрозуміти ані джерело цих радіохвиль, ані їхню чітку частоту повторюваності.
Перші радіохвилі FRB 121102 були випадково виявлені ще в 2007 році під час розшифровки великої кількості радіоінформації з космосу.
За словами астронома з Гарвардського університету Абрагама Лоуба, не можна виключати, що ці хвилі якимось чином пов’язані з інопланетянами.
Читайте також: NASA і SpaceX знову планують відправити на МКС астронавтів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 08 2020 16:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Хаббл зробив знімок комети NEOWIS
- ВІДЕО NASA зафіксувало аномалію у магнітному полі Землі
- ФОТО Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
No articles