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Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить 54%

Центральні органи виконавчої влади виконали 54% усіх доручених їм заходів, Верховна Рада виконала 43% завдань, а інші органи влади - 37%
Найбільшого прогресу за весь час виконання Угоди досягнуто у сферах: підприємництво (81%), держзакупівлі (83%), гуманітарна політики (84%), технічні бар'єри в торгівлі (85%), юстиція, свобода, безпека, права людини (85%) і політичний діалог, національна безпека і оборона (89%).
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить 54% Фото: uazmi.org

Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявляє, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За результатами звітного періоду, це п'ять років, "Пульс угоди" порахував загальний відсоток прогресу, який становить 54%. Це дуже хороший показник. Оскільки ми говоримо про більше, ніж половину виконання зобов'язань на сьогодні", - сказала в.о. заступника генерального директора урядового Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Марина Неліна на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" у четвер у Києві.

Зазначається, що найбільшого прогресу за весь час виконання Угоди досягнуто у сферах: підприємництво (81%), держзакупівлі (83%), гуманітарна політики (84%), технічні бар'єри в торгівлі (85%), юстиція, свобода, безпека, права людини (85%) і політичний діалог, національна безпека і оборона (89%).

Серед усіх 24 сфер, найменшого прогресу досягнутого у сферах: фінансова співпраця та боротьба з шахрайством (24%), транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур'єрські послуги (35%) і фінансовий сектор (36%).

Що стосується виконання Угоди в межах шести років, то за 2015 рік Україна виконала 95% необхідних заходів, у 2016 році - 81%, у 2017 році - 68%, у 2018 році - 65%, у 2019 році - 48% і у 2020 році - лише 34% заходів.

Зазначається, що Центральні органи виконавчої влади виконали 54% усіх доручених їм заходів, Верховна Рада виконала 43% завдань, а інші органи влади - 37%.

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24 06 2021 12:00
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