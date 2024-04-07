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Загроза нападу Ірану на Ізраїль: Тегеран просить США не втручатися – Bloomberg

07 квітня 2024, 11:17
Загроза нападу Ірану на Ізраїль: Тегеран просить США не втручатися – Bloomberg
Фото: DW
США офіційно не коментували дану інформацію.

Іран звернувся до США із заявою "не заважати та відійти в бік", оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у письмовому посланні до Вашингтона "попередив США, щоб вони не потрапили в пастку Нетаньягу". 

"США повинні відійти вбік, щоб їх не вдарили. У відповідь США попросили Іран не завдавати ударів по американських цілях", – сказав Джамшиді.

США офіційно не коментували дану інформацію.

Нагадаємо, що Ізраїль аіваударом зруйнував консульство Ірану в Сирії.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

 

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