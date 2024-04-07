Загроза нападу Ірану на Ізраїль: Тегеран просить США не втручатися – Bloomberg
Іран звернувся до США із заявою "не заважати та відійти в бік", оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання пише, що заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у письмовому посланні до Вашингтона "попередив США, щоб вони не потрапили в пастку Нетаньягу".
США офіційно не коментували дану інформацію.
Нагадаємо, що Ізраїль аіваударом зруйнував консульство Ірану в Сирії.
Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.
За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.