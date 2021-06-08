Загроза поширення Delta-штаму стримує зростання цін на нафту

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 6 серпня становить 71,39 дол. за барель

Нафта незначно дорожчає під час торгів 6 серпня, проте загроза поширення нового штаму COVID-19 обмежує підйом котирувань.

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 6 серпня становить 71,39 дол. за барель, що на 0,14% вище за ціну станом на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 5 серпня ці контракти подорожчали на 1,3%, до 71,29 дол. за барель.

Ф'ючерси на WTI станом на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці 6 серпня зросла на 0,16%, до 69,20 дол. за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на 1,4%, до 69,09 дол. за барель.

Тиск на ринок останніми днями викликає занепокоєння, пов'язане зі зростанням числа випадків зараження на COVID-19 по всьому світу через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта", пише аналітик компанії Schneider Electric Роббі Фрейзер.

"Хоча попит загалом поліпшувався за останній рік швидше, ніж очікувалося, рекордні показники нових випадків (COVID-19 - авт.) у багатьох країнах можуть зупинити або навіть частково звести нанівець цей прогрес найближчими тижнями", - зазначає він.

У середу, 4 серпня, нафта істотно подешевшала після публікації доповіді Міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні за тиждень, що завершився 30 липня. Запаси нафти в країні минулого тижня зросли на 3,6 млн барелів, що є максимальним стрибком з початку травня. Експерти, опитані агентством S & P Global Platts, у середньому очікували зниження на 4 млн барелів.

Резерви бензину в США зменшилися на 5,3 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 800 тис. барелів, повідомило Міненерго. Аналітики очікували скорочення запасів бензину на 1,1 млн барелів, дистилятів - на 600 тис. барелів.

Додатковим негативним чинником для ринку стали опубліковані в середу дані дослідницької організації Automatic Data Processing, які вказали на несподіване уповільнення темпів зростання зайнятості в США в липні. Учасники ринку чекають на публікації офіційних даних про безробіття в липні, які міністерство праці США оприлюднить пізніше. За оцінками аналітиків, опитаних виданням MarketWatch, кількість робочих місць в економіці країни минулого місяця збільшилася на 845 тис., а рівень безробіття знизився з 5,9% до 5,7%.

Нагадаємо, що країни ОПЕК+ домовилися про підвищення нафтовидобутку з серпня на 400 тисяч б/д на місяць.