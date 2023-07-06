Загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху спадає – Буданов

Глава ГУР України Буданов повідомив про зниження небезпеки штучної катастрофи на ЗАЕС.

Загроза російського теракту на Запорізькій атомній станції потроху зменшується.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Times.

"Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає", – сказав він.

За словами Буданова, Україна робить деякі "публічні та непублічні дії в цій сфері". Про які саме кроки йдеться, і які факти свідчать про зменшення ризику катастрофи на ЗАЕС, керівник розвідки не уточнив.