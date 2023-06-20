Загроза застосування путіним ядерної зброї реальна – Байден
20 червня 2023, 11:13
Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом росії путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".
Байден наголосив, що його турбує можливе застосування путіним ядерної зброї.
"Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання путіним тактичної ядерної зброї. Це реально", – заявив Байден.Нещодавно стало відомо, що Байден хоче зустрітись з Сі Цзіньпінем найближчими місяцями.