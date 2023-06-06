Загрози ядерній безпеці на Запорізькій АЕС немає – МАГАТЕ

Експерти агентства на Запорізькій атомній електростанції стежать за ситуацією.

Безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції через підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС немає

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

У МАГАТЕ заявили, що поінформовані про повідомлення щодо пошкоджень на Каховській гідроелектростанції.

"Експерти агентства на Запорізькій атомній електростанції уважно стежать за ситуацією, безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає", - зазначили в МАГАТЕ.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської гідроелектростанції.