Загиблий помічник Залужного забрав подаровану гранату в сина та висмикнув кільце – МВС
За попередньою інформацією слідства, помічник Залужного майор Геннадій Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши трагічний вибух.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Клименко зауважив, що трагедія з Частяковим починає обростати різними чутками з "джерел". Тому міністр вирішив донести офіційну інформацією.
"Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка", – каже очільник МВС.
За його словами, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.
Клименко повідомив, що поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.
Як повідомляють джерела ТСН.ua в правоохоронних органах, гранати входили до "подарункового набору", який на день народження Частякову презентував колега – полковник Тімченко.
Той вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label та 6 гранат.
Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок.
Навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі", – зазначає джерело на умовах анонімності.
Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт і подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.
"До речі, Тімченко дві гранати лишив собі. На фото видно, як вони виглядають", – додає джерело в правоохоронних органах.
Нагадаємо, у селі Чайки на Київщині сьогодні, 6 листопада, у свій день народження загинув помічник головнокомандувача Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. 13-річний син помічина Залужного був тяжко поранений.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">