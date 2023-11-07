Загиблий помічник Залужного забрав подаровану гранату в сина та висмикнув кільце – МВС

За словами Клименка, поліцейські вже знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний пакунок.

За попередньою інформацією слідства, помічник Залужного майор Геннадій Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши трагічний вибух.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Клименко зауважив, що трагедія з Частяковим починає обростати різними чутками з "джерел". Тому міністр вирішив донести офіційну інформацією.

"Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка", – каже очільник МВС.

За його словами, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Клименко повідомив, що поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляють джерела ТСН.ua в правоохоронних органах, гранати входили до "подарункового набору", який на день народження Частякову презентував колега – полковник Тімченко.

Той вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label та 6 гранат.

Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок.

Навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі", – зазначає джерело на умовах анонімності.

Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт і подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.

"До речі, Тімченко дві гранати лишив собі. На фото видно, як вони виглядають", – додає джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у селі Чайки на Київщині сьогодні, 6 листопада, у свій день народження загинув помічник головнокомандувача Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. 13-річний син помічина Залужного був тяжко поранений.