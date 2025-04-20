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ПОЛІТИКА

Захід не вірить у великоднє припинення вогню – Reuters

20 квітня 2025, 19:17
Захід не вірить у великоднє припинення вогню – Reuters
Фото: wsj.com
В Європі стримано прокоментували ініціативу путіна.

Європейський Союз зі стриманою обережністю відреагував на оголошення російського диктатора владіміра путіна про 30-годинне припинення вогню в Україні на Великдень.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Анітта Гіппер, коментуючи ініціативу росії щодо "Великоднього перемир'я" заявила, що для Євросоюзу важливо побачити реальне припинення бойових дій і конкретні кроки до довгострокового миру. За її словами, росія здатна зупинити конфлікт у будь-який момент, якщо дійсно цього захоче. Водночас, вона додала, що Євросоюз продовжить надавати підтримку Україні.

"росія має репутацію агресора, тому спершу ми маємо побачити фактичне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", — наголосила речниця.

Гіппер додала, що минуло більше місяця, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

"росія могла б зупинити цю війну в будь-який момент, якби вона цього дійсно захотіла... Ми продовжуємо підтримувати Україну і виступаємо за тривалий, справедливий і всеосяжний мир", – додала вона.

У суботу глава рф владімір путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони рф заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.

Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.

війнаВладімір ПутінВеликденьЄвросоюзперемир'я

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