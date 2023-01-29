Захід стурбований затягуванням війни - ЗМІ

За рішенням різко збільшити військову допомогу Україні стоїть занепокоєння у деяких західних столицях, що час може бути на боці росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише видання, це занепокоєння свідчить про те, що вікно можливостей для України не є нескінченним, і вона потребує потужного західного озброєння вже найближчим часом, щоб посилити імпульс, якого досягла під час контрнаступу минулого року.

Зазначається, що минулої весни, коли російські війська відступили від Києва, західні уряди сподівалися, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність перемоги України. Західні чиновники говорили, що якщо Європа та США залишаться об'єднаними після важкої зими, то економічні проблеми та військові невдачі росії, посилені санкціями, можуть змусити москву шукати миру.

З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну ця впевненість зникає. Чиновники в деяких столицях тепер побоюються, що кремль, який готовий продовжувати кидати людей і техніку на війну, може перемогти в тривалій війні на виснаження, пише WSJ.

Через це краще надати Україні сучасніше озброєння, яке могло б допомогти їй змінити динаміку війни та підірвати боєздатність росії.

Видання зазначає, що російська армія зазнала значних втрат і зазнає нестачі важливих військових можливостей, зокрема високоточних ракет. Деякі з найжорсткіших західних санкцій такі як нафтове ембарго та обмеження цін на експорт російської нафти також лише починають діяти. Прогнозується, що цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал, ймовірно, залишатиметься обмеженим протягом наступних років.

Проте немає жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію чи викличуть такий економічний тиск на кремль, що це підірве внутрішню підтримку війни, йдеться у статті.

Зміна у західному мисленні щодо необхідності прискорення постачання в Україну публічно виявилася останніми днями у рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну бойові танки західної розробки.

Разом з іншою бронетехнікою та системами протиповітряної оборони ця зброя має допомогти Україні не лише відбити будь-який російський наступ, а й забезпечити Київ засобами для подальшого просування вглиб захопленої росією території, ставлячи її у вигідніше становище для ведення переговорів.

Офіційні особи також зазначили, що зараз громадська думка в Європі та США залишається непохитною у підтримці військової та фінансової допомоги Україні, але Путін може сподіватися, що така підтримка не буде стійкою протягом років війни та змін адміністрацій у США та інших країнах.

Деякі чиновники також стурбовані тим, наскільки реалістичною є головна мета, сформульована прихильниками посилення військової підтримки - швидке завершення конфлікту. У західних столицях також не мають великої віри в те, що Путін будь-коли розглядатиме перспективу завершення конфлікту без підкорення України, пише видання.

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