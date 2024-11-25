Західна зброя відкриває нові можливості для України – WSJ

США і їхні союзники дозволили використання цих потужних ракет у критичний момент для України.

Перші два удари, які Київ завдав по росії ракетами, наданими Заходом, після отримання дозволу від США і союзників, демонструють діапазон військових цілей, які тепер доступні Києву. Перший удар був ракетами ATACMS по військовому об'єкту в Брянській області. Під час другого удару Україна вперше використала ракети Storm Shadow.

Завдання удару в глибину тилу допоможе Україні сповільнити російську військову машину до того, як вона перекине більше військ та зброї на лінію фронту. Наскільки суттєво новий потенціал змінить ситуацію на полі бою залежить від того, скільки ракет отримає Україна і наскільки ефективно вона їх використає.

Про це пише журналістка Джейн Литвиненко в газеті The Wall Street Journal.

Обережність США щодо надання дозволу на використання ракет, яку вони пояснили побоюванням ескалації, дала москві час для того, щоб перемістити деякі з найбільш важливих цілей, таких як літаки й гелікоптери, за межі досяжності. Однак, на думку військових аналітиків, це є перевагою для України, оскільки чим далі від фронту знаходиться російська техніка, тим більше часу потрібно для її розгортання на полі бою, і тим менше часу вона може там пробути з огляду на нестачу пального.

"російські аеродроми, склади боєприпасів і полігони більше не є безпечними, оскільки Україна сама обирає, що атакувати. Сотні цілей тепер знаходяться в межах досяжності зброї, яка має більшу потужність, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які Україна використовувала для завдання ударів в глибині території росії", — повідомляє Литвиненко.

Журналістка вважає, що одне з найбільших скупчень, яке Україна може потенційно атакувати, знаходиться в південній частині Ростовської області росії. Там є щонайменше чотири аеропорти в межах досяжності, хоча деякі з них є подвійними цивільними аеропортами й навряд чи стануть мішенню.

"Ростов є місцем приземлення багатьох військ, яких перевозять великими військовими літаками, споряджають та везуть на окупований схід України. Удар по цьому регіону може бути руйнівним", — додає Литвиненко.