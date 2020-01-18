Західні Балкани потерпають від забруднення повітря
Густий смог і високий рівень забруднення повітря вже кілька днів непокоїть жителів міст на Західних Балканах - вони виходять на протести і вимагають від влади пошуку довгострокових рішень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.
У Белграді в п'ятницю ввечері кілька сотень людей зібралися на мітингу, вимагаючи "заходів щодо захисту населення і більшої прозорості в інформуванні про надзвичайно високе забруднення". Понад 10 тисяч осіб підписали петицію з вимогою боротьби з забрудненням.
Чиновники в основному зберігали мовчання або занижували рівень забруднення. У середу уряд Сербії заявив, що дитячі садки і початкові школи були проінструктовані стежити за ситуацією і можуть закриватися на свій розсуд. ЗМІ та активісти розкритикували заяву як запізнілу і нерішучу.
Від аналогічного високого рівня забруднення повітря страждають Скоп'є в Північній Македонії, Сараєво і Тузла в Боснії та Подгоріца в Чорногорії.
Головними винуватцями є дров'яні печі в багатьох будинках, а також теплові електростанції і транспорт.
У Тузлі відбулося кілька акцій протесту, остання - в середу. Організатори пообіцяли продовжити мітинг, поки влада не дасть належної відповіді.
Ситуація також погана в деяких невеликих містах, таких як Плевля в Чорногорії. Більшість жителів там продовжують спалювати дрова після того, як давня обіцянка про постачання більш екологічного палива залишилася невиконаною. Смог осідає у містечку, щойно настає холодна погода.
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