Західні лідери схвалюють рішення про ордер на арешт путіна

МЗС країн Європи вітають рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента росії.

Про це європейські політики пишуть в своїх Twitters.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав в Twitter:

"Путін, безсумнівно, несе відповідальність за воєнні злочини, а також повинен постати перед судом за злочин агресії. Я вітаю той факт, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) погодився видати ордер на арешт Путіна",

Видати ордер на арешт путіна схвалює і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкявічс в своєму Twitter:

"Ніякої безкарності для тих, хто порушує міжнародне право".

На рішення суду відреагував і прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в Twitter: "Видаючи перший ордер на арешт #путіна, #МКС надсилає історичний сигнал: всі звірства проти України є наслідком злочинної політики російських лідерів. Нагадуємо, що ніхто не має імунітету, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності".

Сьогодні cуд Гааги видав ордер на арешт путіна.