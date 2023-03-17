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Західні лідери схвалюють рішення про ордер на арешт путіна

17 березня 2023, 20:58
Західні лідери схвалюють рішення про ордер на арешт путіна
Фото: Укрінформ
МЗС країн Європи вітають рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента росії.

Про це європейські політики пишуть в своїх Twitters.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав в Twitter:

"Путін, безсумнівно, несе відповідальність за воєнні злочини, а також повинен постати перед судом за злочин агресії. Я вітаю той факт, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) погодився видати ордер на арешт Путіна",

Видати ордер на арешт путіна схвалює і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкявічс в своєму Twitter:

"Ніякої безкарності для тих, хто порушує міжнародне право".

На рішення суду відреагував і прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в Twitter: "Видаючи перший ордер на арешт #путіна, #МКС надсилає історичний сигнал: всі звірства проти України є наслідком злочинної політики російських лідерів. Нагадуємо, що ніхто не має імунітету, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності".

Сьогодні cуд Гааги видав ордер на арешт путіна.

судПутінГаага

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