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ПОЛІТИКА

Західним групам, які залишають росію, загрожує обов'язкове пожертвування москві – FT

28 березня 2023, 16:28
Західним групам, які залишають росію, загрожує обов'язкове пожертвування москві – FT
Фото: з відкритих джерел
Всі компанії, які ще не повністю вийшли з росії, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет.

Норвезька компанія Wenaas уклала першу угоду про "добровільне пожертвування" в бюджет росії за право піти з ринку агресора.

Про це повідомляє Financial Times.

Угоду компанія Wenaas уклала після продажу своїх готелів в росії. Ціна угоди склала близько 203 млн євро, включаючи "10-відсотковий внесок до бюджету російської федерації".

Як йдеться в матеріалі, всі компанії, які ще не повністю вийшли з росії, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет прямими платежами в разі виходу з країни.

Раніше компанії, що виходили з росії, могли обирати між "добровільним внеском" в російський державний бюджет, який становив 10% від вартості продажу чи відтермінуванням платежу від продажу на кілька років.

Тепер кожна транзакція, пов'язана з виходом компанії з рф, має бути узгоджена з російською урядовою комісією з іноземних інвестицій. 

Як йдеться в матеріалі, багато тих, хто намагався вийти компанії опинилися в пастці довгого і заплутаного процесу.

Повідомляється, що на даний момент близько 2 000 заявок очікують на схвалення. Комісія збирається тричі на місяць і розглядає не більше семи заявок за одне засідання.

Нагадаємо, у Єврокомісії заговорили про 11-й пакет санкцій проти рф.

війнасанкціі проти росії

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