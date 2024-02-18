Захоплення Авдіївки найбільший здобуток росії за 9 місяців – Reuters

Захоплення Авдіївки, ймовірно, зміцнить моральний дух росіян перед виборами Володимира путіна, які мають пройти в березні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Окупація Авдіївки є найбільшим здобутком росії після битви за Бахмут у травні 2023 року", - пише агенство.

російські воєнкори стверджують, що деякі українські сили все ще залишаються на території коксохімічного заводу, хоча жодних доказів цьому немає.

"Авдіївка пережила десятиліття конфлікту. Вона має особливий символізм для росії, оскільки в 2014 році її ненадовго захопили підтримувані москвою сепаратисти, які захопили частину східної України, але потім була відвойована українськими військами, які побудували великі укріплення", - йдеться в матеріалі.

Український міністр оборони України Рустема Умєров заявив, що битва за Авдіївку показала потребу в сучасних системах протиповітряної оборони для протидії керованим авіабомбам і далекобійній зброї для знищення формувань противника. За його словами, потрібні також артилерійські снаряди.

3-тя десантно-штурмова бригада ЗСУ, яка цього тижня була перекинута в Авдіївку, заявила після відступу, що росіяни не знижують темпів наступу після захоплення міста.

"Ми продовжуємо утримувати рубіж в районі Авдіївки", - йдеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, що вчора Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути.