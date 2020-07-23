Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Захоплення поліцейського в Полтаві: правоохоронці готові до силового рішення

Голова Полтавської ОДА вважає, що спецоперація перебуває на завершальному етапі
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що виконати вимоги нападника, який взяв у заручники полковника поліції, неможливо. Втім, правоохоронці готові до силового сценарію розв'язання ситуації.
Захоплення поліцейського в Полтаві: правоохоронці готові до силового рішення Фото : РБК - Україна

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає РБК - Україна.

Разом з тим, він запевнив, що чоловіку не дозволять потрапити у населені пункти. Саме тому його супроводжують поліцейські автомобілі.

Синєгубов вважає, що спецоперація перебуває на завершальному етапі.

"Я вважаю, що порівнювати цю ситуацію з луцькою не треба. Бо тут була спецоперація по затриманню злочинця. У нього виявилась граната і тому ми маємо ось таку історію", - сказав він.

Нагадаємо, що полтавські правоохоронці встановили особу нападника, який взяв у заручники поліцейського і тепер прямує в сторону Києва. Це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, раніше судимий.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2020 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Книги про інновації та уяву

Книги про інновації та уяву

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.