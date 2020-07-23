Захоплення поліцейського в Полтаві: правоохоронці готові до силового рішення

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що виконати вимоги нападника, який взяв у заручники полковника поліції, неможливо. Втім, правоохоронці готові до силового сценарію розв'язання ситуації.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає РБК - Україна.

Разом з тим, він запевнив, що чоловіку не дозволять потрапити у населені пункти. Саме тому його супроводжують поліцейські автомобілі.

Синєгубов вважає, що спецоперація перебуває на завершальному етапі.

"Я вважаю, що порівнювати цю ситуацію з луцькою не треба. Бо тут була спецоперація по затриманню злочинця. У нього виявилась граната і тому ми маємо ось таку історію", - сказав він.

Нагадаємо, що полтавські правоохоронці встановили особу нападника, який взяв у заручники поліцейського і тепер прямує в сторону Києва. Це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, раніше судимий.