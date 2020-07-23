CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що виконати вимоги нападника, який взяв у заручники полковника поліції, неможливо. Втім, правоохоронці готові до силового сценарію розв'язання ситуації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Захоплення поліцейського в Полтаві: правоохоронці готові до силового рішення
Голова Полтавської ОДА вважає, що спецоперація перебуває на завершальному етапі
Фото : РБК - Україна
Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає РБК - Україна.
Разом з тим, він запевнив, що чоловіку не дозволять потрапити у населені пункти. Саме тому його супроводжують поліцейські автомобілі.
Синєгубов вважає, що спецоперація перебуває на завершальному етапі.
"Я вважаю, що порівнювати цю ситуацію з луцькою не треба. Бо тут була спецоперація по затриманню злочинця. У нього виявилась граната і тому ми маємо ось таку історію", - сказав він.
Нагадаємо, що полтавські правоохоронці встановили особу нападника, який взяв у заручники поліцейського і тепер прямує в сторону Києва. Це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, раніше судимий.
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23 07 2020 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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