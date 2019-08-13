Захворюваність на кір у Києві вийшла на рекордні показники

"У вересні діти підуть у дитячі садки і школи - і в нас буде новий спалах"

За перше півріччя 2019 року в Києві на кір захворіли понад 5 тисяч осіб, у тому числі майже 3 тисячі дорослих. Це втричі більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Понад 50% хворих були госпіталізовані через тяжкий перебіг хвороби, двоє невакцинованих дорослих померли, повідомляє LB.ua.

"Просто кілька приголомшливих цифр: у 2015 році в Києві на кір хворіли 5 осіб, у 2016 - 3, у 2017 - 87, у 2018 - 3045, а за півроку 2019 - понад 5000", - цитує Гінзбург пресслужба КМДА.

За її словами, це наймасштабніший спалах кору в Київ за час незалежності.

Вона повідомила, що, за висновком фахівців, планових щеплень у попередні роки не отримала досить велика кількість дітей у віці до 5 років і від 7 до 14 років.

"Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку з усіх куточків країни, у вересні підуть у дитячі садки і школи - і в нас буде новий спалах. І не тільки кору. Зараз, на жаль, доречно передбачити і зростання захворюваності на інші небезпечні для дорослих і дітей хвороби, наприклад на дифтерію", - попередила Гінзбург.

У комунальних медустановах зараз є понад 57 тисяч вакцин для профілактики кору, паротиту та краснухи. Гінзбург закликала зробити щеплення тим, хто має низький титр антитіл до кору (для цього необхідно зробити аналіз).

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України скасувало вікові обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.