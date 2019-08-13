Захворюваність на кір у Києві вийшла на рекордні показники
Понад 50% хворих були госпіталізовані через тяжкий перебіг хвороби, двоє невакцинованих дорослих померли, повідомляє LB.ua.
"Просто кілька приголомшливих цифр: у 2015 році в Києві на кір хворіли 5 осіб, у 2016 - 3, у 2017 - 87, у 2018 - 3045, а за півроку 2019 - понад 5000", - цитує Гінзбург пресслужба КМДА.
За її словами, це наймасштабніший спалах кору в Київ за час незалежності.
Вона повідомила, що, за висновком фахівців, планових щеплень у попередні роки не отримала досить велика кількість дітей у віці до 5 років і від 7 до 14 років.
"Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку з усіх куточків країни, у вересні підуть у дитячі садки і школи - і в нас буде новий спалах. І не тільки кору. Зараз, на жаль, доречно передбачити і зростання захворюваності на інші небезпечні для дорослих і дітей хвороби, наприклад на дифтерію", - попередила Гінзбург.
У комунальних медустановах зараз є понад 57 тисяч вакцин для профілактики кору, паротиту та краснухи. Гінзбург закликала зробити щеплення тим, хто має низький титр антитіл до кору (для цього необхідно зробити аналіз).
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України скасувало вікові обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн