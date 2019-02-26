Захист Дронова готує апеляцію - адвокати Зайцевої не поспішають

"У принципі, ми були готові до такого вироку, однак мій підзахисний вважає його несправедливим, і ми обов'язково подамо апеляційну скаргу, вже готуємо її"

Захист Геннадія Дронова, засудженого на 10 років за вироком Київського райсуду Харкова, вже готує апеляцію на вирок.

Про це заявив адвокат Дронова Сергій Перепелиця у спілкуванні з журналістами після оголошення вироку у суді, повідомляє "Укрінформ".

"У принципі, ми були готові до такого вироку, однак мій підзахисний вважає його несправедливим, і ми обов'язково подамо апеляційну скаргу, вже готуємо її. Ще у судових дебатах ми просили визнати Дронова невинним, так як його вину не доведено з низки пунктів, але не отримали бажаного результату. Будемо розраховувати на апеляцію", - зазначив адвокат.

За його словами, він не встиг вивчити тільки що отриманий текст вироку: "Коли вирок зачитував суддя, я не почув, щоб у ньому було враховано швидкість обох автомобілів, при тому, що швидкість авто Зайцевої, за твердженням експертів з Дніпра, - 106 км /годину. Ми хочемо розібратися з цим в апеляційній інстанції".

Щодо позиції Юлії Козир - адвоката Олени Зайцевої, то, за її словами, вирок очікуваний: "Ми ще не прийняли рішення про оскарження, на це потрібен час".

Зайцева, за словами адвоката, знає про вирок, хоча на момент оголошення тій стало погано, і її вивели із залу: "Вона була готова до такого вироку. Суд очікувано не врахував пом'якшувальні обставини, включаючи каяття підзахисної, через великий резонанс події і кількість жертв".

Додамо, що Київський районний суд Харкова оголосив вирок Олені Зайцевій і Геннадієві Дронову у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.