Захист Дронова готує апеляцію - адвокати Зайцевої не поспішають
Про це заявив адвокат Дронова Сергій Перепелиця у спілкуванні з журналістами після оголошення вироку у суді, повідомляє "Укрінформ".
"У принципі, ми були готові до такого вироку, однак мій підзахисний вважає його несправедливим, і ми обов'язково подамо апеляційну скаргу, вже готуємо її. Ще у судових дебатах ми просили визнати Дронова невинним, так як його вину не доведено з низки пунктів, але не отримали бажаного результату. Будемо розраховувати на апеляцію", - зазначив адвокат.
За його словами, він не встиг вивчити тільки що отриманий текст вироку: "Коли вирок зачитував суддя, я не почув, щоб у ньому було враховано швидкість обох автомобілів, при тому, що швидкість авто Зайцевої, за твердженням експертів з Дніпра, - 106 км /годину. Ми хочемо розібратися з цим в апеляційній інстанції".
Щодо позиції Юлії Козир - адвоката Олени Зайцевої, то, за її словами, вирок очікуваний: "Ми ще не прийняли рішення про оскарження, на це потрібен час".
Зайцева, за словами адвоката, знає про вирок, хоча на момент оголошення тій стало погано, і її вивели із залу: "Вона була готова до такого вироку. Суд очікувано не врахував пом'якшувальні обставини, включаючи каяття підзахисної, через великий резонанс події і кількість жертв".
Додамо, що Київський районний суд Харкова оголосив вирок Олені Зайцевій і Геннадієві Дронову у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.
Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.
У ході судового засідання сторона обвинувачення стверджувала, що дівчина під час ДТП перебувала під впливом опіатів. У свою чергу захист заявила, що Зайцева вживала заспокійливе перед експертизою.
Версія захисту Зайцевої: у ДТП винен водій Touareg, який рухався на жовте світло світлофора. Захист Дронова це звинувачення спростовує, заявляючи, що водій Touareg їхав на зелене світло. Раніше Дронов проходив у справі як свідок. Пізніше суд відмовився визнати його потерпілим.
На початку листопада Геннадію Дронову повідомили про підозру у порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян"). З цієї ж статті звинувачують і Олену Зайцеву.
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