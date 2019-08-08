Закарпатська митниця збільшила перерахування до держбюджету на 80% після візиту Зеленського "Внаслідок скоординованих дій ОДА, Закарпатської митниці ДФС та правоохоронних органів перерахування до держбюджету в липні поточного року становили 740 мільйонів гривень, що на 77% більше, ніж у червні, й на 74% більше, ніж у липні 2018 року"

У липні Закарпатською митницею Державної фіскальної служби до державного бюджету перераховано 740 мільйонів гривень митних платежів, що на 77% більше, ніж у червні.

Фото: president.gov.ua

"Внаслідок скоординованих дій ОДА, Закарпатської митниці ДФС та правоохоронних органів перерахування до держбюджету в липні поточного року становили 740 мільйонів гривень, що на 77% більше, ніж у червні, й на 74% більше, ніж у липні 2018 року", - йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook.

Фото: Графік В ОП заявили, що такі результати дали "призначення нового голови Закарпатської ОДА та відверта розмова президента Володимира Зеленського із місцевими митниками на початку липня". Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

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