Заклики до Києва поступитися території заради миру є неприпустимими – МЗС Австрії
Заклики до України поступитися частиною території заради миру є неприпустимими.
Про це сказав міністр Австрії з європейських та міжнародних справ Александер Шалленберг в інтерв’ю Укрінформу.
"Євросоюз має тісніше залучати країни "глобального півдня", особливо країни БРІКС до мирних переговорів", - заявив глава МЗС.
За його словами, з одного боку, це необхідно для безпекових гарантій, з іншого – ці держави потенційно мають більший вплив на москву.
"Ніхто з нас не знає, що насправді впливає на думки Володимира путіна. Навіть китайські партнери, які бажають припинення війни, схоже, мають лише обмежений вплив на нього", - додав дипломат.
Шалленберг вважає, що війна завдає величезної шкоди кремлю, який виявився ізольованим і геостратегічно слабшим, ніж був на початку війни, і путіну "доведеться зробити з цього необхідні висновки".
"Втім, я поки що не бачу з російського боку готовності серйозно брати участь у переговорах. Як тільки така серйозна готовність з'явиться з російського боку, ми повинні скористатися цієї можливістю. Це – важливо", - сказав голова відомства. .
Він нагадав, що жодних переговорів щодо України не може відбуватися без України.
"Український народ повинен сам вирішувати, коли він готовий до переговорів. Зрештою, розмови з росією будуть. Тому що ми всі хочемо миру. Але не може бути миру під диктатом. Не може бути миру, який буде нав'язаний москвою або будь-ким іншим без врахування думки України. Це неприпустимо", - резюмував глава МЗС Австрії.Нагадаємо, що вчора, 30 дипня, президент Фінляндії заявив, що настав час для мирних перемовин між Києвом і москвою.