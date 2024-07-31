Заклики до Києва поступитися території заради миру є неприпустимими – МЗС Австрії

Українці повинні самі вирішувати, коли вони будуть готові до переговорів.

Заклики до України поступитися частиною території заради миру є неприпустимими.

Про це сказав міністр Австрії з європейських та міжнародних справ Александер Шалленберг в інтерв’ю Укрінформу.

"Євросоюз має тісніше залучати країни "глобального півдня", особливо країни БРІКС до мирних переговорів", - заявив глава МЗС.

За його словами, з одного боку, це необхідно для безпекових гарантій, з іншого – ці держави потенційно мають більший вплив на москву.

"Ніхто з нас не знає, що насправді впливає на думки Володимира путіна. Навіть китайські партнери, які бажають припинення війни, схоже, мають лише обмежений вплив на нього", - додав дипломат.

Шалленберг вважає, що війна завдає величезної шкоди кремлю, який виявився ізольованим і геостратегічно слабшим, ніж був на початку війни, і путіну "доведеться зробити з цього необхідні висновки".

"Втім, я поки що не бачу з російського боку готовності серйозно брати участь у переговорах. Як тільки така серйозна готовність з'явиться з російського боку, ми повинні скористатися цієї можливістю. Це – важливо", - сказав голова відомства. .

Він нагадав, що жодних переговорів щодо України не може відбуватися без України.

"Український народ повинен сам вирішувати, коли він готовий до переговорів. Зрештою, розмови з росією будуть. Тому що ми всі хочемо миру. Але не може бути миру під диктатом. Не може бути миру, який буде нав'язаний москвою або будь-ким іншим без врахування думки України. Це неприпустимо", - резюмував глава МЗС Австрії.