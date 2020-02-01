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Заклики до туристичного бойкоту Кіпру лунають після вироку про згвалтування

19-річну британку визнали винною у вчиненні суспільного злочину, що спонукало Велику Британію висловити "серйозне занепокоєння" у справі
Вони зазначили, що заява про спростування доказів свідків була проголошена, коли у залі суду не було адвоката чи перекладача і це вказує на те, що суддя відмовився чути будь-які докази щодо того, чи відбулося імовірне зґвалтування.
Заклики до туристичного бойкоту Кіпру лунають після вироку про згвалтування Фото: yvu.com.ua

Мати британки, засудженої на Кіпрі за брехню про згвалтування дванадцятьма ізраїльськими чоловіками, підтримала заклики до туристичного бойкоту країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC. 

19-річну британку визнали винною у вчиненні суспільного злочину, що спонукало Велику Британію висловити "серйозне занепокоєння" у справі.  

Суд засудив дівчину, яка стверджувала, що була згвалтована групою ізраїльських підлітків в Айя-Напі, за подачу неправдивої скарги. Раніше дівчина зізналася, що вигадала скаргу про групове згвалтування.

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Дівчина заявила, що кіпрська поліція змусила її неправдиво зізнатися у брехні про інцидент, поліція звинувачення заперечує. 

Критики судового вироку закликали туристів не відвідувати Кіпр. Адвокати жінки розкритикували вирок та те, як кіпрська поліція та суддя проводили розгляд справи.

Вони зазначили, що заява про спростування доказів свідків була проголошена, коли у залі суду не було адвоката чи перекладача і це вказує на те, що суддя відмовився чути будь-які докази щодо того, чи відбулося імовірне зґвалтування.

Міністерство закордонних справ Британії назвало вирок "глибоко неприємним" і пообіцяло обговорити питання з кіпрською владою.

Кожен третій відвідувач Кіпру - британець, в 2019 році понад 1,3 мільйона британців відвідали Кіпр.

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02 01 2020 12:17
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