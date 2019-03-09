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Закон про скасування депутатської недоторканності передали на підпис Зеленському

У графі про дату і стан проходження документа зазначається, що закон передано на підпис Президенту
Закон про скасування депутатської недоторканності, який Верховна Рада ухвалила 3 вересня, вже підписав Голова ВР Дмитро Разумков і його направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
Закон про скасування депутатської недоторканності передали на підпис Зеленському Фото: president.gov.ua

Інформація про це розміщена на сайті ВР.

Так, у графі про дату і стан проходження документа зазначається, що закон передано на підпис Президенту. При цьому в картці законопроєкту уточнюється, що закон 3 вересня вже було повернуто з підписом Голови Верховної Ради і того ж дня направлено на підпис Президенту.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", який має набути чинності 1 січня 2020 року. За відповідний закон проголосували 373 народних депутатів при мінімально необхідних 300.

Законопроєкт №7203 був зареєстрований у парламенті VIII скликання п’ятим Президентом Петром Порошенком. Ним передбачено виключення зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентаріям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради. Таким чином, у статті 80 Конституції залишиться лише норма про те, що народні депутати не несуть юридичну відповідальність за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, скасувала депутатську недоторканність.

 

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03 09 2019 21:43
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