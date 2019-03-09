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Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність

Зміни в Конституцію набудуть чинності з 2020 року
Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, скасувала депутатську недоторканність.
Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність Фото: Михайло Палинчак

Зміни в Конституцію України (законопроект №7203), запропоновані ще 2017 року президентом Петром Порошенком, прийнято в цілому голосами 373 депутатів.

Нинішня редакція статті 80 Конституції гарантує депутатам Верховної Ради, що вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах (крім відповідальності за образу чи наклеп); а також вони не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

З 1 січня 2020 року з Конституції виключать першу і третю частини статті 80, в яких йдеться про наявність у парламентаріїв недоторканності, а також про неможливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без згоди Ради.

Рада виклала цю статтю в такій редакції: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

Перед голосуванням деякі політичні сили заявляли про необхідність врахувати позицію Венеціанської комісії про скасування недоторканності, однак представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський назвав це маніпуляцією. "Законопроєкт 7203 був зареєстрований у Верховній Раді восьмого скликання 2017 року. Висновок Венеціанської комісії, до якого апелюють наші опоненти, був прийнятий 2015 року. Говорити про те, що висновок 2015 року змушує нас якимось чином апелювати до цих моментів, абсолютно маніпулятивно", - сказав він під час представлення законопроєкту.

Профільний комітет Верховної Ради розглянув законопроєкт про внесення змін до Конституції на засіданні 2 вересня (проведення засідань комітету в міжсесійний період суперечить регламенту). Його висновки містять рекомендації прийняти поправки в цілому як закон.

Конституція України була прийнята 1996 року.

Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.

Вранці 29 серпня віце-спікер парламента Руслан Стефанчук розповів, що комітет з питань правової політики та правосуддя попереднього скликання не підписав постанову про перехід законопроекту до нової Ради.

Водночас, підготовча група проголосувала за включення законопроекту до порядку денного. Проти цього, за словами Стефанчука, проголосували представники "Європейської солідарності".

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03 09 2019 11:54
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