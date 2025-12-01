Зеленський провів переговори зі спецпредставником США за участю лідерів ЄС
Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО, головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.
Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).
За словами Зеленського, у розмові також брали участь лідери Франції та Великої Британії — Емманюель Макрон та Кір Стармер.
"Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", - зазначив президент.
Раніше агентство AFP повідомляло, що спецпредставник США Стів Віткофф у понеділок провів нову зустріч з Рустемом Умєровим у Флориді, де вони спілкувалися напередодні.