Зеленський провів переговори зі спецпредставником США за участю лідерів ЄС

Було домовлено продовжити обговорення особисто під час майбутніх зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО, головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

За словами Зеленського, у розмові також брали участь лідери Франції та Великої Британії — Емманюель Макрон та Кір Стармер.

"Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", - зазначив президент.

Раніше агентство AFP повідомляло, що спецпредставник США Стів Віткофф у понеділок провів нову зустріч з Рустемом Умєровим у Флориді, де вони спілкувалися напередодні.