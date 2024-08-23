Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Закон про заборону РПЦ передали Зеленському на підпис

23 серпня 2024, 19:40
Закон про заборону РПЦ передали Зеленському на підпис
Фото:president.gov.ua
Законопроєкт набуде чинності через 30 днів після опублікування.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроект з реєстраційним номером 8371 і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляється на офіційному сайті українського парламенту. 

Закон має набрати чинності через 30 днів після його підписання і оприлюднення. 

Ним передбачена процедура щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема,пов’язаних з російською федерацією.

20 серпня за цей законпроект проголосували 265 народних депутатів. Закон прийняли без одного пункту, згідно з яким громади УПЦ МП матимуть дев'ять місяців на розірвання зв’язків з Російською православною церквою.

Ми писали, що цього тижня Верховна Рада підтримала заборону РПЦ.

 

РПЦВолодимир Зеленськийзакон

Останні матеріали

Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Політика
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 18:39
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється