Закон про заборону РПЦ передали Зеленському на підпис

Законопроєкт набуде чинності через 30 днів після опублікування.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроект з реєстраційним номером 8371 і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляється на офіційному сайті українського парламенту.

Закон має набрати чинності через 30 днів після його підписання і оприлюднення.

Ним передбачена процедура щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема,пов’язаних з російською федерацією.

20 серпня за цей законпроект проголосували 265 народних депутатів. Закон прийняли без одного пункту, згідно з яким громади УПЦ МП матимуть дев'ять місяців на розірвання зв’язків з Російською православною церквою.

Ми писали, що цього тижня Верховна Рада підтримала заборону РПЦ.