НБУ, зокрема, вже затвердив вимоги, згідно з якими банки зобов'язані будуть змінити інформацію про свої послуги на сайтах з березня

Крім цього, з червня має змінитися реклама банків, яка міститиме істотні характеристики послуги - інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики.

Закон про захист прав споживачів фінансових послуг набув чинності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє Національний банк України (НБУ) на сторінці у Facebook, після ухвалення закону про захист прав споживачів фінансових послуг Центробанк почав розробляти нові вимоги до банків, які дадуть змогу регулятору якісніше реагувати на звернення споживачів та вирішувати суперечливі питання.

НБУ, зокрема, вже затвердив вимоги, згідно з якими банки зобов'язані будуть змінити інформацію про свої послуги на сайтах з березня: розкрити повну й актуальну інформацію про умови надання послуг, їх вартість, включно з комісіями та платежами за додаткові послуги, умови дострокового повернення кредиту, можливі штрафи в разі невиконання клієнтом зобов'язань тощо.

Крім цього, з червня має змінитися реклама банків, яка міститиме істотні характеристики послуги - інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики.

"НБУ також має намір затвердити нові вимоги до банків, а саме: до договорів, візуального сприйняття реклами, інформації на сайтах і в рекламі щодо мікрокредитів, до розкриття інформації про послуги через електронні канали обслуговування, роботи зі зверненнями громадян, уникнення нечесних практик", - ідеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що в Україні розроблять новий закон про страхування.