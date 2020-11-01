В Україні розроблять новий закон про страхування

До складу робочої групи, крім представників Нацбанку, увійшли представники страхового ринку, профільного комітету Ради та організації споживачів страхових послуг

Національний банк України створив робочу групу, яка має напрацювати новий законопроєкт про страхування.

Про це повідомляють у прес-службі НБУ,передає "Громадське".

Розробити та ухвалити новий закон мають тому, що з липня 2020 року страхові компанії перейдуть під регулювання Нацбанку. Наразі їхню діяльність регулює Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Останню мають ліквідувати, а частину її повноважень передати НБУ.

«У Національному банку створено робочу групу, яка об'єднає експертизу міжнародних фахівців, українських регуляторів та представників ринку і сприятиме якісному оновленню законодавства для ринку страхових послуг. Завдання робочої групи — напрацювати пропозиції до нового проєкту закону «Про страхування», які мають бути підготовлені у першому кварталі 2020 року», — повідомили у Нацбанку.

До складу робочої групи, крім представників Нацбанку, увійшли представники страхового ринку, профільного комітету Ради та організації споживачів страхових послуг.

12 вересня 2019 року Рада ухвалила закон про «спліт». Тоді за нього проголосувало 296 депутатів. 16 жовтня цей закон підписав президент.

Нагадаємо, що Українцям погасили заборгованість за лікарняними, виплатами по вагітності та пологах та іншими виплатами, що контролюються Фондом соціального страхування.